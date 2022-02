Amici 21, diciannovesima puntata in diretta: un nuovo ingresso ‘rimpiazza’ Mattia, quattro allievi conquistano il serale (Di domenica 13 febbraio 2022) Zerbi, Cuccarini e Pettinelli Continua la corsa al serale per i 17 allievi di Amici 21. Come ogni settimana, su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging della domenica pomeriggio, per seguire la nuova puntata minuto per minuto e scoprire tutto ciò che è successo in studio nel corso della registrazione, avvenuta ieri sera. Amici 21: la diciannovesima puntata minuto per minuto 14.00:… Amici 21: anticipazioni diciannovesima puntata di domenica 13 febbraio 2022 Su Canale 5, a partire dalle 14.00 circa, Maria De Filippi conduce la diciottesima puntata di Amici 21. Gli allievi scelti dai professori (Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 13 febbraio 2022) Zerbi, Cuccarini e Pettinelli Continua la corsa alper i 17di21. Come ogni settimana, su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging della domenica pomeriggio, per seguire la nuovaminuto per minuto e scoprire tutto ciò che è successo in studio nel corso della registrazione, avvenuta ieri sera.21: laminuto per minuto 14.00:…21: anticipazionidi domenica 13 febbraio 2022 Su Canale 5, a partire dalle 14.00 circa, Maria De Filippi conduce la diciottesimadi21. Gliscelti dai professori (Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica ...

