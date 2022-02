Amici 21, diciannovesima puntata: i ballerini Michele e Dario ed i cantanti Sissi e Alex al serale. Nunzio è il nuovo allievo di latino di Todaro (Di domenica 13 febbraio 2022) Sissi - Amici 21 Continua la corsa al serale per i 17 allievi di Amici 21. Come ogni settimana, su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging della domenica pomeriggio, per seguire la nuova puntata minuto per minuto e scoprire tutto ciò che è successo in studio nel corso della registrazione, avvenuta ieri sera. Amici 21: la diciannovesima puntata minuto per minuto 13.58: Maria entra in studio e saluta i professori. “Oggi è una puntata abbastanza importante. Ci stiamo avvicinando del tutto al serale“, sottolinea la conduttrice. Per questo, si inizia da una gara di cover, giudicata da Emma. 14.00: Il primo a scendere è LDA, che per la cantante ha una bella voce e “conserva le sue radici“. Canta La ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 13 febbraio 2022)21 Continua la corsa alper i 17 allievi di21. Come ogni settimana, su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging della domenica pomeriggio, per seguire la nuovaminuto per minuto e scoprire tutto ciò che è successo in studio nel corso della registrazione, avvenuta ieri sera.21: laminuto per minuto 13.58: Maria entra in studio e saluta i professori. “Oggi è unaabbastanza importante. Ci stiamo avvicinando del tutto al“, sottolinea la conduttrice. Per questo, si inizia da una gara di cover, giudicata da Emma. 14.00: Il primo a scendere è LDA, che per la cantante ha una bella voce e “conserva le sue radici“. Canta La ...

