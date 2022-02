Amici 21 | anticipazioni registrazione 13 febbraio 2022 | ospiti e allievi al serale

(Di domenica 13 febbraio 2022)21,13, glie glial. Puntata eccezionale quella di oggi in onda su Canale 5 con tantissimi super. In studio infatti ci saranno alcuni dei protagonisti di Sanremotra cui San Giovanni, Emma e Aka7even! Imperdibile quindi l’appuntamento di oggi, domenica 13, dalle 14.00 su Canale 5.21,13Continua intanto la gara per selezionare glidi uno dei talent più famosi della tv. L’infortunio di Mattia ha tenuto banco per tutta la settimana ma ...

