Amadeus | la moglie Giovanna | «Mi piacerebbe rivederlo a Sanremo 2023»

Leggi su blog.libero

(Di domenica 13 febbraio 2022) Lavoro senza sosta per. Dopo aver condotto il suo terzo Festival dicon un successo strepitoso, è corso a Roma per le registrazioni de I soliti ignoti. Ad sostenerlo sempre, c’è suaCivitillo, conosciuta nel 2002 all’Eredità, programma in cui lei era la ‘scossa’. Un grande amore li ha travolti, ha raccontato– nata a Vico Equense nel Napoletano 44 anni fa – a La Repubblica: «Ci completiamo, io sdrammatizzo. È ipocondriaco, se ha un brufolo corre dal dermatologo, sta messo così». E sul Festivaldice: «Misul palco dell’Ariston. Deciderà lui».ha raccontato il forte amore che la lega al marito,, e la stima che prova per lui. Quando si ...