Altro che ciclo finito: brucia l’1-1, ma l’Atalanta ha ancora tanta fame. Riflessioni su attacco, portieri, Var, Europa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Mai una gioia. In fondo alla settimana forse più amara degli ultimi anni, arriva un risultato che quasi tutti avremmo firmato alla vigilia, e invece ha un sapore amaro, per com’è arrivato. Giusto, in fondo. Ma tutti già strizzavamo l’occhio … Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Mai una gioia. In fondo alla settimana forse più amara degli ultimi anni, arriva un risultato che quasi tutti avremmo firmato alla vigilia, e invece ha un sapore amaro, per com’è arrivato. Giusto, in fondo. Ma tutti già strizzavamo l’occhio …

Advertising

gennaromigliore : Non è il contesto che determina le scelte, sono le scelte che facciamo che influenzano il contesto. La politica non… - borghi_claudio : Stupido io che se da qua do faccio politica faccio solo quello e nemmeno mi verrebbe in mente di fare altro... IN… - ilriformista : Il caso #Open, dove due Pm su tre hanno violato la legge mentre #Renzi non ha commesso reati. E poi #Salvini,… - AxiaFel : @fdragoni … e bugiardi. Sono stata in ospedale per controlli l’altro ieri. Sale di attesa vuote, corridoi dei repar… - nextojortini : RT @9avi_: altro che discoteche io voglio andare a un concerto -