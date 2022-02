Altra scossa nel Reggiano | terremoto di magnitudo 3 | 6 Avvertito anche nel Modenese

(Di domenica 13 febbraio 2022) Unadidi3.6 è stata registrata stasera, 13 febbraio, alle 20.47 nei pressi di Carpineti, nel, in Emilia. Da quanto si legge nel sito dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, ha avuto un ipocentro a 26 chilometri di profondità. Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose, ma laè stata avvertitanel. Lo scorso 9 febbraio, sempre nel, erano state registrate diverse scosse di, tra cui due di4.0 e 4.3 che avevano spaventato i cittadini.in quel caso non si erano registrati danni. February 13, 2022 Leggia Viareggio, ...

Intorno alle 22.10, sempre l'Ingv ha registrato un'di terremoto, ancora nei pressi di Carpineti, di magnitudo 2.2 con un ipocentro ad una profondità di 23 chilometri. Al momento non si ...Una serie di scosse Oltre all'ultimadi magnitudo 3,6, con epicentro nella zona di Carpineti , a una profondità di 26 chilometri, in precedenza l'Ingv ne aveva segnalata un'di magnitudo ...Forte terremoto in Emilia-Romagna, con una scossa a distanza di pochi giorni da quelle del 9 febbraio: gente in strada, la situazione Altra scossa di terremoto in Emilia–Romagna, tra Reggio ...Come abbiamo capito nel 2012, però, basta un terremoto di magnitudo 5.9 per produrre danni, soprattutto se il territorio è impreparato» (Corriere della Sera) La scossa è stata avvertita dalla ...