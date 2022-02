Alex Belli ospite a C’è Posta Per Te chiamato da Luciana Littizzetto (Di domenica 13 febbraio 2022) Alex Belli è il jolly di Canale 5 ed in attesa di rivederlo nella casa del Grande Fratello Vip (dove rientrerà per due settimane in qualità di guest star) ieri sera è stato ospite a C’è Posta Per Te invitato espressamente da Maria De Filippi. La conduttrice ha inviato la Posta all’attore ed a Francesca Cipriani per farli incontrare con Luciana Littizzetto in un talk sull’amore e la passione. L’unica e inimitabile Lucianina fa il suo ingresso in studio A chi avrà mandato la Posta? #CePostaPerTe @lucianinalitti pic.twitter.com/GnBBVQrhL6 — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 12, 2022 I primi ad entrare sono stati Francesca Cipriani col compagno Alessandro Rossi, infine è stato ... Leggi su biccy (Di domenica 13 febbraio 2022)è il jolly di Canale 5 ed in attesa di rivederlo nella casa del Grande Fratello Vip (dove rientrerà per due settimane in qualità di guest star) ieri sera è statoa C’èPer Te invitato espressamente da Maria De Filippi. La conduttrice ha inviato laall’attore ed a Francesca Cipriani per farli incontrare conin un talk sull’amore e la passione. L’unica e inimitabile Lucianina fa il suo ingresso in studio A chi avrà mandato la? #CePerTe @lucianinalitti pic.twitter.com/GnBBVQrhL6 — C’èper Te (@CePerTeOff) February 12, 2022 I primi ad entrare sono stati Francesca Cipriani col compagno Alessandro Rossi, infine è stato ...

