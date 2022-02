Alessia Marcuzzi e Mia: il dolcissimo momento musicale madre-figlia (Di domenica 13 febbraio 2022) Alessia Marcuzzi ha regalato ai suoi follower un momento privato davvero commovente, vissuto insieme a sua figlia Mia. Non è certo la prima volta che la conduttrice condivide la sua quotidianità su Instagram, e spesso nelle foto capita anche la bambina, nata dall’amore con Francesco Facchinetti nel 2011. Vi raccomandiamo... Ode allo street style con le scarpe Nike Anni ’80 di Alessia Marcuzzi madre e figlia, complici e molto tenere, sono state riprese durante una performance canora della piccola, che a quanto pare ha ereditato il talento musicale di famiglia. La giovanissima Mia, dieci anni, ha cantato un brano molto difficile per una ragazzina della sua età, mentre era ... Leggi su diredonna (Di domenica 13 febbraio 2022)ha regalato ai suoi follower unprivato davvero commovente, vissuto insieme a suaMia. Non è certo la prima volta che la conduttrice condivide la sua quotidianità su Instagram, e spesso nelle foto capita anche la bambina, nata dall’amore con Francesco Facchinetti nel 2011. Vi raccomandiamo... Ode allo street style con le scarpe Nike Anni ’80 di, complici e molto tenere, sono state riprese durante una performance canora della piccola, che a quanto pare ha ereditato il talentodi famiglia. La giovanissima Mia, dieci anni, ha cantato un brano molto difficile per una ragazzina della sua età, mentre era ...

