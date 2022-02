(Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del WWFindirizzata alMarina in merito all’deglidi via. Il WWF, da 40 anni circa impegnato nella tutela dell’ambiente della nostra città, apprende con costernazione la recente notizia di una delibera di Giunta che prevede l’di 18 pini di oltre 50 anni di età, lungo il marciapiede di viache costeggia il muro dell’ex Ma.Cri.Co. Questa delibera ci appare insensata e al di fuori di ogni logica di buon governo per i seguenti motivi: Il rifacimento del marciapiede può essere realizzato con tecnologie, esistenti in commercio, che non richiedono ...

Advertising

anteprima24 : ** #Abbattimento #Alberi via Unità Italiana, la #Lettera al #Sindaco del WWF ##Caserta ** - Telefriuli1 : ??????????! ???????????????? ?? ???????????? ?????? ?????????????????? ???? ???????????????? ???? ?????? ???????????????? Il piano originale prevedeva la totale rimozione… - tusciatimes : M5s Tarquinia: “Invece che piantare nuovi alberi si procede all’abbattimento” -

Ultime Notizie dalla rete : Abbattimento alberi

CasertaWeb

E a proposito di piantumazione di, nell'estate scorsa, proprio a Cerenova, i cittadini avevano alzato la voce per l'di alcuni eucalipti nei pressi di una rotatoria. Ma l'assessore ...... piantumazione di nuovi, per esempio in aree non edificabili; entrare nel giro dei comuni ... come ad esempio per il ponte sull'Arda per Besenzone; interventi di messa in sicurezza,...sono stati abbattuti 7 alberi ad alto fusto, che erano a rischio caduta e,... Conta dei danni dopo la bufera di vento di lunedì scorso e interventi di abbattimento e di potatura del patrimonio arboreo ...A questa inconsulta cementificazione, accompagnata dall’abbattimento di 42 alberi sani e di alto fusto, ha aggiunto quella fatta all’entrata della scuola media, ove al posto di un boschetto ...