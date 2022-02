A C’è posta per te la romantica proposta di matrimonio di Giovanni: “Hai cambiato completamente la mia vita” (Di domenica 13 febbraio 2022) A C’è posta per te, nella puntata del 12 febbraio, come in tutte le precedenti, non sono mancati gli ospiti. L’episodio del people show, infatti, è cominciato con la presenza di Luciana Littizzetto. La protagonista di Che tempo che fa ha inviato una speciale missiva ad Alex Belli, Francesca Cipriani e Alessandro Rossi per ottenere dei consigli d’amore. Anche nell’ultima storia raccontata nel programma televisivo, però, ci sono stati ospiti dei graditi ospiti: Raimondo Todaro e Francesca Tocca. La coppia di protagonisti di Amici ha aiutato Giovanni a chiedere a Luisa di sposarlo. Una proposta di matrimonio molto romantica. A C’è posta per te la storia di Giovanni e Luisa Giovanni ha chiamato la redazione di C’è posta per te ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 febbraio 2022) A C’èper te, nella puntata del 12 febbraio, come in tutte le precedenti, non sono mancati gli ospiti. L’episodio del people show, infatti, è cominciato con la presenza di Luciana Littizzetto. La protagonista di Che tempo che fa ha inviato una speciale missiva ad Alex Belli, Francesca Cipriani e Alessandro Rossi per ottenere dei consigli d’amore. Anche nell’ultima storia raccontata nel programma televisivo, però, ci sono stati ospiti dei graditi ospiti: Raimondo Todaro e Francesca Tocca. La coppia di protagonisti di Amici ha aiutatoa chiedere a Luisa di sposarlo. Una prodimolto. A C’èper te la storia die Luisaha chiamato la redazione di C’èper te ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #CePostaPerTe, il people show condotto da #MariaDeFilippi… - alltoohar : ma che poi riflettendo il ragazzo della proposta di matrimonio è originario del paese in cui mio papà lavora oddio… - carcioofo : RT @troppoinstabile: SERIAMENTE A C'È POSTA PER TE HANNO FATTO CHIAMARE A RAIMONDO UN BAMBINO DI NOME MATTIA - princicessaleya : RT @afiresign_: mia figlia Soledad è stata nominata dall’onnipotente MDF a c’è posta per te ? - Antonelligna : RT @EmanuelaSono: Ma stasera ci ammazziamo di pizza e c'è posta per te o andate a andate ballare? -