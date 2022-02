WWE: Si potrebbe tenere Mustafa Ali sotto contratto per oltre 2 anni senza utilizzarlo (Di sabato 12 febbraio 2022) Sembra non avere fine la situazione riguardante la WWE e Mustafa Ali con quest’ultimo che ha chiesto di lasciare la compagnia ormai da tempo vedendosi però negare quest’opportunità dalla compagnia stessa che continua a tenerlo sotto contratto senza però mai utilizzarlo e sembra proprio questa la via scelta dalla WWE per gestire la situazione. Inutilizzato fino a fine contratto? Nella giornata di oggi tramite il suo account Twitter Mustafa Ali ha lanciato una frecciata alla WWE con una semplice frase che recitava “ci vedremo fra 2 anni e mezzo” lasciando intendere che questo lasso di tempo sia effettivamente quello rimanente nel contratto di Ali. Il wrestler non ha risposto a nessuno dei numerosi commenti ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 12 febbraio 2022) Sembra non avere fine la situazione riguardante la WWE eAli con quest’ultimo che ha chiesto di lasciare la compagnia ormai da tempo vedendosi però negare quest’opportunità dalla compagnia stessa che continua a tenerloperò maie sembra proprio questa la via scelta dalla WWE per gestire la situazione. Inutilizzato fino a fine? Nella giornata di oggi tramite il suo account TwitterAli ha lanciato una frecciata alla WWE con una semplice frase che recitava “ci vedremo fra 2e mezzo” lasciando intendere che questo lasso di tempo sia effettivamente quello rimanente neldi Ali. Il wrestler non ha risposto a nessuno dei numerosi commenti ...

