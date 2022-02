WWE | Offerto un contratto all’ex campionessa Ring Of Honor Rok-C

(Di sabato 12 febbraio 2022) L’arrivo di Rok-C in WWE potrebbe essere solo una questione di tempo. La federazione di Vince McMahon sembra voler puntare sulla giovanissima ragazza (20 anni) e le haun. Rok-C aveva preso parte ad una sessione di tryout nel mese di dicembre quando ancora deteneva il ROH Women’s Title conquistato nel mese di settembre dopo aver sconfitto Miranda Alize nella finale del Women’s Title Tournament a Death Before Dis. La WWE si è mossa La WWE sembra decisa a portare a Stamford la giovanissima e talentuosa Rok-C arrivando ad offrirle undopo averla visionata in una recente sessione di tryout. L’ex ROH è stata allenata anche dal WWE Hall Of Famer Booker T, quando aveva 16 anni, e ora, che di anni ne ha 20 e ha già conquistato il titolo femminile ROH, è pronta al grande passo. ...

