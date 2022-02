WWE: Ascolti di Smackdown stabili sui 2 milioni (Di sabato 12 febbraio 2022) La scorsa notte è andata in onda su FOX la puntata settimanale di Friday Night Smackdown che ha portato avanti le storyline in vista di Elimination Chamber, evento in programma il prossimo sabato a Jeddah. La puntata dello show blu ha fatto registrare un totale di 2.074.500 di Ascolti e un rating di 0.50 nella fascia demografica 18-49. Ascolti ancora in rialzo Nonostante la concorrenza delle Olimpiadi invernali, Smackdown fa registrare otimi Ascolti tenendosi stabile sui 2 milioni anche questa settimana e andando a registrare anche un rialzo dei numeri nei confronti della puntata precedente dove gli Ascolti erano stati di 2.000.500, con il rating che è rimasto invariato sullo 0.50. Leggi su zonawrestling (Di sabato 12 febbraio 2022) La scorsa notte è andata in onda su FOX la puntata settimanale di Friday Nightche ha portato avanti le storyline in vista di Elimination Chamber, evento in programma il prossimo sabato a Jeddah. La puntata dello show blu ha fatto registrare un totale di 2.074.500 die un rating di 0.50 nella fascia demografica 18-49.ancora in rialzo Nonostante la concorrenza delle Olimpiadi invernali,fa registrare otimitenendosi stabile sui 2anche questa settimana e andando a registrare anche un rialzo dei numeri nei confronti della puntata precedente dove glierano stati di 2.000.500, con il rating che è rimasto invariato sullo 0.50.

