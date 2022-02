Wierer - Ghiotto | l' Italia fabbrica di medaglie

Advertising

matteosalvinimi : #Wierer e #Ghiotto, due splendide medaglie italiane a Pechino. Complimenti, ragazzi! ???????? - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino. Con il bronzo per Ghiotto nel pat… - lucamlsp : - RossettiHermes : Pechino: bronzo Wierer e Ghiotto, Italia a quota 10 medaglie - Pechino 2022 - ANSA - beffi04 : RT @matteosalvinimi: #Wierer e #Ghiotto, due splendide medaglie italiane a Pechino. Complimenti, ragazzi! ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Wierer Ghiotto

Doppio bronzo nel biathlon e nello skating: e siamo già a quota 10. Grande delusione invece nel SuperG: colpa anche della pista di LEO TURRINILa gioia per noi italiani è arrivata dal pattinaggio di velocità con Davideche conquista la medaglia di bronzo nei 100 metri. Ha saltato sul podio per la gioia anche Dorotheache ...La sua, di carta, l’ha giocata benissimo Dorothea Wierer, il simbolo del biathlon italiano ... noi comuni mortali non lo scopriremo mai. In compenso, Davide Ghiotto, veneto di Altavilla Vicentina, si ...conquistati da Davide Ghiotto nei 10mila metri del pattinaggio di velocità e da Dorothea Wierer nella 7,5 km sprint di biathlon. (Il Fatto Quotidiano) Nonostante la fatica, nonostante i dubbi, ...