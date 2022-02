WhatsApp | stupefacente novità contro le fake news | cambia tutto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp stupefacente

Inews24

La sostanzasequestrata sarà analizzata nelle prossime ore presso il Lass di Foggia, ... clicca qui per iscriverti Per ricevere le nostre notizie su, clicca qui e salva il ...Facebook Twitter PinterestEmail Print Telegram In accordo con le disposizioni del Procuratore della Repubblica di ...del reato di Detenzione a fini di spaccio di sostanza. Le ...WhatsApp è pronta a continuare a lottare contro le fake news, con un nuovo aggiornamento per tutti gli utenti: cosa cambierà a breve. Gli aggiornamenti su WhatsApp non finiscono mai, con ...Arrestato dagli agenti delle Pegaso un cittadino italiano di 28 anni per detenzione di sostanza stupefacente. I poliziotti hanno accertato che l’uomo era solito spacciare all’interno della propria ...