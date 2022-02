Vomita in Spagna dopo una festa e perde la dentiera | le autorità gliela rispediscono 11 anni dopo

(Di sabato 12 febbraio 2022) Unapersa 11fa, durante una “notte brava” in. E poi uno strano pacchetto, arrivato via posta e contenente proprio quella. Potrebbe trattarsi di un scherzo di cattivo gusto, invece è quanto è successo a Paul Bishop, 63enne di vicino Masterchef. L’uomo qualche giorno fa si è visto recapitare a casa un pacco, contenente appunto la sua, persa 11fa, come riporta il Sun. Alla vista della strana posta, Bishop ha subito pensato a uno scherzo. E invece no: lespagnole di Benidorm avevano ritrovato proprio la sua, identificata grazie al Dna. L’uomo ha raccontato di aver perso lai festeggiamenti per un 50esimo: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vomita Spagna

Il Mattino

In questo modo insono risaliti all'indirizzo e all'identità di Paul. E gli hanno spedito per posta la dentiera, 11 anni dopo. 'Incredibile! Ora tutti sanno dei miei famosi denti... Dovrò ...In questo modo insono risaliti all'indirizzo e all'identità di Paul. E gli hanno spedito per posta la dentiera, 11 anni dopo. 'Incredibile! Ora tutti sanno dei miei famosi denti... Dovrò ...Era in vacanza, in Spagna (in Costa Brava). Forse ha esagerato con i giri di birra e ha mischiato con il sidro. Così, ha vomitato dentro un bidone della spazzatura a Benidorm, famosa località ...Era in vacanza, in Spagna (in Costa Brava). Forse ha esagerato con i giri di birra e ha mischiato con il sidro. Così, ha vomitato dentro un bidone della spazzatura a Benidorm, famosa località ...