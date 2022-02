Vodafone esagera per San Valentino | ora ti regala anche Netflix

Leggi su computermagazine

(Di sabato 12 febbraio 2022)e San, un’accoppiata che non pensavamo di vedere, eppure oltre a questo duo, c’è un trio!, San, tutti in un singolo pacchetto Sanvino– Computermagazine.itama i suoi utenti, e lo vuole dimostrarenel giorno più romantico dell’anno, un regalo in occasione di San: il 14 e 15 febbraio prossimi l’operatore rosso più famoso d’Italia regalerà Giga Illimitati ai clienti mobile. A differenza da quanto avvenuto in altre occasioni, questa volta al cliente non è richiesta nessuna azione da fare per ricevere il regalo: non c’è da aprire l’app per attivare alcuna opzione, ne chiamare ...