Vladyslav Heraskevych, nessuna sanzione per l’atleta ucraino che mostra il cartello: “No alla guerra” (Di sabato 12 febbraio 2022) Mentre gli Stati Uniti mettevano in guardia il mondo di una “possibile” ed “imminente” invasione della Russia in Ucraina, con oltre 100.000 soldati ammassati lungo il confine, un messaggio di pace arrivava da Pechino: più precisamente dall’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych, che al termine della sua ultima prova nello skeleton alle Olimpiadi invernali ha esposto un cartello con la scritta: “No War in Ukraine” su uno sfondo azzurro e giallo, i colori della bandiera del suo Paese, da mesi ormai sotto la minaccia di Putin. C’era il rischio che Heraskevych – il primo a rappresentare il suo Paese in questo sport – venisse sanzionato: la regola 50 della Carta Olimpica non consente “in nessun sito, sede o altra area olimpica” che possano essere veicolati messaggi a scopo politico, religioso ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Mentre gli Stati Uniti mettevano in guardia il mondo di una “possibile” ed “imminente” invasione della Russia in Ucraina, con oltre 100.000 soldati ammassati lungo il confine, un messaggio di pace arrivava da Pechino: più precisamente dal, che al termine della sua ultima prova nello skeleton alle Olimpiadi invernali ha esposto uncon la scritta: “No War in Ukraine” su uno sfondo azzurro e giallo, i colori della bandiera del suo Paese, da mesi ormai sotto la minaccia di Putin. C’era il rischio che– il primo a rappresentare il suo Paese in questo sport – venisse sanzionato: la regola 50 della Carta Olimpica non consente “in nessun sito, sede o altra area olimpica” che possano essere veicolati messaggi a scopo politico, religioso ...

Advertising

Open_gol : In occasione della cerimonia di apertura, il presidente del Cio Bach aveva sollecitato i leader mondiali a «dare un… - neXtquotidiano : E ci mancherebbe #VladyslavHeraskevych, nessuna sanzione per l’atleta ucraino che mostra il cartello: “No alla gue… - Storia_Sport : RT @NicolaSbetti: Perché il bel messaggio di Vladyslav Heraskevych conferma che la rule 50 del CIO è importante e va preservata. #sportepol… - Virgilclaudio : RT @NicolaSbetti: Perché il bel messaggio di Vladyslav Heraskevych conferma che la rule 50 del CIO è importante e va preservata. #sportepol… - NicolaSbetti : Ha poi dichiarato all'Associeted Press: 'Questa è la mia posizione. Come ogni persona normale non voglio la guerra.… -