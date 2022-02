Viviani festeggia il primo successo 2022 al Giro di Provenza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Viviani festeggia

Ganna, ecco Elia Viviani: al giro di Provenza, l'olimpionico festeggia il primo successo stagionale, davanti al belga Vanmarcke e al campione del mondo Alaphilippe. Sprint a ranghi ridotti, dopo una tappa spezzata dai ... Qualche minuto dopo aver tagliato il traguardo di Les Saintes-Maries de la Mer a braccia levate per festeggiare la vittoria nella prima tappa del Tour de la Provence 2022, Elia Viviani non nasconde la ...