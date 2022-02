Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Irene Walker (Di sabato 12 febbraio 2022) Il giorno 11 ottobre 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’undicesima puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Irene Walker. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a prendere peso per via della separazione tra i suoi genitori e di un padre abusivo. In seguito sarà una ragazza madre e finirà per vedersi portare via i suoi figli per la sua impossibilità di badare a loro. Vite al limite – Irene Walker Irene, la protagonista, ha 39 anni, vive a Houston, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 273 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modestissimi, ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 12 febbraio 2022) Il giorno 11 ottobre 2021 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’undicesima puntata della stagione 9 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a prendere peso per via della separazione tra i suoi genitori e di un padre abusivo. In seguito sarà una ragazza madre e finirà per vedersi portare via i suoi figli per la sua impossibilità di badare a loro.al, la protagonista, ha 39 anni, vive a Houston, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 273 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modestissimi, ...

