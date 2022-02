Visite in ospedale, nuove regole dal 10 marzo: cosa cambia (Di sabato 12 febbraio 2022) Le Visite in ospedale potrebbero tornare a dei regimi più simili al periodo prepandemico. Atteso per il 22 febbraio il decreto definitivo Per ora si aspetta che il testo sia scritto nero su bianco, ma la Senatrice Annamaria Valente, prima firmataria del decreto, suggerisce che “avrà un iter abbastanza veloce”. Il nodo in questione? Le L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 12 febbraio 2022) Leinpotrebbero tornare a dei regimi più simili al periodo prepandemico. Atteso per il 22 febbraio il decreto definitivo Per ora si aspetta che il testo sia scritto nero su bianco, ma la Senatrice Annamaria Valente, prima firmataria del decreto, suggerisce che “avrà un iter abbastanza veloce”. Il nodo in questione? Le L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Sestopoterecom : Visite in ospedale, Di Maio (Iv): ” Senato ripristina la possibilità dal 10 marzo” - hankerfriend : @Lucillalucilla7 Questo è il punto. Il rispetto. Perché non solo mio marito ma migliaia di persone sono state… - kubotina : Noi a betgamo ospedale non accessibile a visite ed esami da 2 anni (svao) - infoitinterno : Visite ai ricoverati in ospedale, si riparte il 10 Marzo - infoitinterno : Visite a parenti e amici in ospedale, nuove regole dal 10 marzo: cosa cambia -