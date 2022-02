Visco Banca d’Italia | “Debito pubblico italiano in discesa dal 156 al 150% nel 2021 | meglio delle attese”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Nel suo intervento al Forex il governatore dellaIgnazioha affermato che i dati sulsono miglioriprevisioni. Il dato ufficiale verrà diffuso martedì prossimo maha anticipato unadeldal 156 aldel prodotto interno lordo. La notizia era stata in qualche mondo anticipata dal presidente del Consiglio Mario Draghi che ieri in conferenza stampa ha detto “Domani il governatore di Bankitalia al Forex annuncerà numeri molto buoni sulla crescita del…il modo migliore per affrontare il nostroè continuare con una crescita, sostenuta, equa, ...

Lo dice il governatore dellad'Italia, Ignazio, nel suo intervento di oggi al Congresso di Assiom Forex. Il governatore approva il carattere espansivo della manovra di bilancio , che ...Lo afferma il governatore dellad'Italia Ignazioal Forex di Parma secondo cui la crescita del Pil "si avvicinerebbe nella media di quest'anno al 4% per poi attenuarsi nei prossimi due". ...compensando, almeno in una certa misura, la perdita di reddito disponibile e contenendone gli effetti sull’economia”. A dirlo il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, al 28° Congresso di ...in Italia la crescita del prodotto si avvicinerebbe nella media di quest’anno al 4 per cento, per poi attenuarsi nei prossimi due”. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, al 28° ...