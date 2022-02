Villarreal | messaggio alla Juve | Emery ferma il Real Madrid di Ancelotti

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 febbraio 2022) . Pareggio a reti bianche tra le due squadre Mancano dieci giorni esatti all’andata degli ottavi di Champions League tra. Il primo atto sarà disputato in Spagna, in casa della squadra di, che oggi hato ilcapolista in Liga. 0-0 casalingo contro i Blancos per l’avversaria europea dellantus: ilè attualmente quinto il Liga dietro al Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24.