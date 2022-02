VIDEO – Tifosi in estasi all’arrivo del pullman del Napoli | cos’hanno fatto!

Advertising

TgrRaiToscana : #calcio #coppaitalia Centinaia di tifosi ad accogliere la Fiorentina rientrata a Peretola, dopo l’importante vittor… - Federugby : ???????? ?????????? ????????????, ???????????? ?? Sempre #insieme ai tifosi Azzurri, che hanno reso questa serata ancora più speciale ??… - UEFAcom_it : ... semplicemente Kakà ?? ??? Tifosi dell'@acmilan, che anno era? #FlashbackFriday - DavanzoFabien : RT @MGuardasole: ?? CARICA NAPOLI ?? L’arrivo del pullman del #Napoli: un migliaio di tifosi e #ultras ad attendere e caricare la squadra pe… - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: Napoli, la carica dei tifosi verso l'Inter: oltre 1000 persone fuori l'hotel degli azzurri, clima elettrico e cori VIDEO [@gi… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Tifosi

La visione del match sarà dunque in diretta streaming, e non è necessariamente riservata ... Un ko che ha scatenato l'ira deie la contestazione per una stagione che ha preso una piega ......in campo Sono più di un centinaio iarrivati da Ferrara. Ancora coda fuori dai cancelli che conducono alla Pieri Intanto anche lo U - Power Stadium comincia a riempirsi. GUARDA ILhttps:/...La squadra partenopea è in viaggio verso lo Stadio Maradona a bordo del pullman e un corteo di scooter di tifosi sta accompagnando gli azzurri fino all'ingresso dello stadio. Di seguito le immagini ...La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli ... Un ko che ha scatenato l’ira dei tifosi e la contestazione per una stagione che ha preso una ...