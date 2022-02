VIDEO Sofia Goggia torna in pista | la prova di discesa alle Olimpiadi e la gioia al traguardo

(Di sabato 12 febbraio 2022)ha fatto il suo attesissimo ritorno indopo la caduta di Cortina d’Ampezzo e il conseguente infortunio che l’ha costretta a tre intense settimane di fisioterapia, riabilitazione e lavoro per ritrovare la migliore forma fisica. La bergamasca ha disputato la primacronometrata dellalibera femminileInvernali di Pechino 2022 e le sensazioni emerse sono confortanti. L’azzurra ha interpretato brillantemente il test e ha mostrato tutta la sua soddisfazione, commuovendosi nitidamente: una volta giunta al, infatti, la Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha alzato i bastoncini sopra al caschetto, si è raccolta in qualche secondo di riflessione e poi ha sfoggiato uno splendido sorriso davanti ...

Di seguito ildella prova in discesa diGoggia alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022."Quando ho visto Beijing2022 sono entrata in estasi. Le Olimpiadi sono il posto dove si realizzano i sogni dei bambini. Nonostante le mie condizioni sono qui. Ed è bellissimo". La sciatrice bergamasca ...Di seguito il VIDEO della prova in discesa di Sofia Goggia alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il video della prima prova di discesa libera di Sofia Goggia alle Olimpiadi di Pechino 2022. La bergamasca, al rientro dall'infortunio, non spinge molto nella parte alta ma poi prende confidenza e ...