VIDEO Pattinaggio artistico, Kamila Valieva in lacrime durante l’allenamento tra le braccia della coach (Di sabato 12 febbraio 2022) Le polemiche per quanto sta accadendo alla russa Kamila Valieva ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 non accennano a placarsi; la 15enne, favorita per l’oro nella gara individuale di Pattinaggio artistico, è risultata positiva a un test antidoping. A risentirne, naturalmente, è l’umore della giovanissima Valieva; d’altronde, parliamo di una ragazza prima che di una straordinaria atleta, ed è alle prese con un qualcosa che è molto difficile da affrontare, soprattutto alla sua età. durante l’allenamento odierno, al termine di una prova della sua esibizione, Kamila Valieva si è lasciata trasportare dalle emozioni sfogandosi in un pianto, consolata dall’allenatrice Eteri Tutberidze. Olimpiadi ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Le polemiche per quanto sta accadendo alla russaai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 non accennano a placarsi; la 15enne, favorita per l’oro nella gara individuale di, è risultata positiva a un test antidoping. A risentirne, naturalmente, è l’umoregiovanissima; d’altronde, parliamo di una ragazza prima che di una straordinaria atleta, ed è alle prese con un qualcosa che è molto difficile da affrontare, soprattutto alla sua età.odierno, al termine di una provasua esibizione,si è lasciata trasportare dalle emozioni sfogandosi in un pianto, consolata dall’allenatrice Eteri Tutberidze. Olimpiadi ...

Advertising

DebDarkPetal : RT @RaiPlay: ?? MA CHE HA FATTO DAVIDE GHIOTTO? ?? ? Prestazione incredibile nello #SpeedSkating facendo segnare il nuovo record italiano c… - beastarschild : Little did I know che sarei finita a guardare video su come riconoscere i salti nel pattinaggio sul ghiaccio invece di guardare un drama ?? - zonimariagrazia : RT @Agenzia_Ansa: PECHINO 2022 | Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino. Con il bronzo per Ghiotto nel pattinagg… - aurysoonykookie : RT @italianarmyfam_: ? “Euphoria” di #JUNGKOOK è stata usata come musica di sottofondo in una clip del pattinatore artistico Cha Junhwan pe… - aaephrodite : stannate yuzuru hanyu, se proprio non vi piace il pattinaggio sul ghiaccio, fatelo per lui che è una persona spetta… -