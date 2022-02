Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2022 ore 08:30 (Di sabato 12 febbraio 2022) Viabilità DEL 12 FEBBRAIO 2022 ORE 08.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE DI Roma E SULLE PRIMCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. RIMOSSO SULL’AURELIA L’ INCIDENTE A CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA, TRAFFICO SCORREVOLE CHIUSA VIA LAURENTINA PER LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA FUGA DI GAS. IL TRATTO INTERESSATO È QUELLO TRA IL RACCORDO E VIA DI VALLERANO VERSO ARDEA. CHIUSE ANCHE LE USCITE DEL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE ARDEA PER I CANTIERI ATTIVI, QUELLI SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELL’A1 FIRENZE Roma A MAGLIANO SABINA, GENERANO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA A CAUSA DEL SENSO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 febbraio 2022)DEL 12 FEBBRAIOORE 08.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE DIE SULLE PRIMCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. RIMOSSO SULL’AURELIA L’ INCIDENTE A CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA, TRAFFICO SCORREVOLE CHIUSA VIA LAURENTINA PER LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA FUGA DI GAS. IL TRATTO INTERESSATO È QUELLO TRA IL RACCORDO E VIA DI VALLERANO VERSO ARDEA. CHIUSE ANCHE LE USCITE DEL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE ARDEA PER I CANTIERI ATTIVI, QUELLI SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELL’A1 FIRENZEA MAGLIANO SABINA, GENERANO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA A CAUSA DEL SENSO ...

Advertising

LuceverdeRoma : ?? Notiziario Video Luceverde Roma Buona visione! #Luceverde #Viabilità #Cantieri #Manifestazioni - ComuneRE : #viabiliRE ??Dal 14 al 25 febbraio, dalle 7 alle 18, modifiche alla viabilità lungo Viale dei Trattati di Roma per c… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Appia Antica (Fioranello-Torricola) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via del Quadraro (Tuscolana-Appia Nuova) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via dei Prati Fiscali (Jonio- Salaria) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 11 - 02 - 2022 ore 19:45 VIABILITÀ DEL 11 FEBBRAIO 2022 ORE 19:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO DA ... MENTRE, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E LA DIRAMAZIONE ROMA - SUD. SUL TRATTO URBANO DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11 - 02 - 2022 ore 19:15 VIABILITÀ DEL 11 FEBBRAIO 2022 ORE 19:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. APRIAMO CON L'A24, ROMA TERAMO, DOVE, SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2022 ore 12:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 11 FEBBRAIO 2022 ORE 19:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO DA ... MENTRE, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E LA DIRAMAZIONE- SUD. SUL TRATTO URBANO DELLA ...DEL 11 FEBBRAIO 2022 ORE 19:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. APRIAMO CON L'A24,TERAMO, DOVE, SUL TRATTO ...