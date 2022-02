Via il Green pass dal 31 marzo? La Lega ci prova (Di sabato 12 febbraio 2022) La Lega propone un emendamento per rimuovere il Green pass e ogni altra restrizione con la fine dello stato d’emergenza, in scadenza il 31 marzo. A presentarlo è stato il deputato del Carroccio Claudio Borghi. Ma il testo è stato sottoscritto da tutti i componenti leghisti della Commissione Affari Sociali della Camera. E si tratta di una decisione che va a porsi in contrasto con le intenzioni del governo Draghi, che voleva superare gradualmente le restrizioni con un percorso da marzo a giugno. Ma che arriva proprio mentre l’esecutivo programmava di togliere da marzo l’obbligo di Certificazione Verde Covid-19 per gli esercizi all’aperto. Ovvero in primo luogo ristoranti e bar e poi i circoli sportivi. L’emendamento L’emendamento di Borghi, di cui parla oggi Il Fatto Quotidiano, ... Leggi su open.online (Di sabato 12 febbraio 2022) Lapropone un emendamento per rimuovere ile ogni altra restrizione con la fine dello stato d’emergenza, in scadenza il 31. A presentarlo è stato il deputato del Carroccio Claudio Borghi. Ma il testo è stato sottoscritto da tutti i componenti leghisti della Commissione Affari Sociali della Camera. E si tratta di una decisione che va a porsi in contrasto con le intenzioni del governo Draghi, che voleva superare gradualmente le restrizioni con un percorso daa giugno. Ma che arriva proprio mentre l’esecutivo programmava di togliere dal’obbligo di Certificazione Verde Covid-19 per gli esercizi all’aperto. Ovvero in primo luogo ristoranti e bar e poi i circoli sportivi. L’emendamento L’emendamento di Borghi, di cui parla oggi Il Fatto Quotidiano, ...

Advertising

petergomezblog : Green pass, il governo va sotto due volte al Senato: passa l’emendamento per viaggiare dalle Isole senza certificat… - petergomezblog : Covid, il mondo verso l’addio alle restrizioni: la Francia pronta a revocare il Green pass e New York elimina le ma… - HuffPostItalia : Via Dpcm, Cts e Commissario. Resteranno Green Pass e mascherine. Come sarà la nuova normalità Covid - Franca17178372 : RT @leone52641: Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano: ABROGAZIONE ORDINANZA ITALIANA GREEN PASS E SUPER GREEN PASS (FIRM… - Franca17178372 : Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano: ABROGAZIONE ORDINANZA ITALIANA GREEN PASS E SUPER GREEN PA… -