Verrà un giorno in cui in Italia una donna capufficio o capo dello Stato non farà notizia; ma quel giorno non è oggi (Di sabato 12 febbraio 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). E anche questa volta la prima donna presidente della Repubblica e la prima donna presidente del Consiglio saranno per la prossima volta. Artiste, scrittrici, intellettuali avevano rivolto un appello per un capo dello Stato donna. Molte persone, tra cui altre artiste, altre scrittrici, altre intellettuali hanno risposto che non serve una donna in quanto tale, ma una persona competente e onesta, a prescindere dal sesso. Le capisco; ma hanno ragione fino a un certo punto. Verrà un giorno in cui una donna capufficio o capo dello Stato non farà ... Leggi su iodonna (Di sabato 12 febbraio 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). E anche questa volta la primapresidente della Repubblica e la primapresidente del Consiglio saranno per la prossima volta. Artiste, scrittrici, intellettuali avevano rivolto un appello per un. Molte persone, tra cui altre artiste, altre scrittrici, altre intellettuali hanno risposto che non serve unain quanto tale, ma una persona competente e onesta, a prescindere dal sesso. Le capisco; ma hanno ragione fino a un certo punto.unin cui unanon...

Ultime Notizie dalla rete : Verrà giorno Come difendersi dalle truffe via sms e WhatsApp Sono molti infatti gli utenti che ogni giorno segnalano questa tipologia di raggiri. Su Whatsapp al ... La truffa si consuma una volta che verrà chiesto di pagare con carta di credito una somma esigua ...

ISEE corrente: novità 2022 e come richiederlo su INPS online ...per l'attestazione del reddito utile alla richiesta dell'assegno unico universale che verrà erogato ... Entro qualche giorno si avrà l'attestazione ISEE corrente pronta per essere utilizzata online o da ...

