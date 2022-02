Verissimo | Deborah Compagnoni e il dramma del fratello morto sotto una valanga | «Ancora non ci credo»

(Di sabato 12 febbraio 2022)si racconta per la prima volta a. Per tutti è stata la regina delle nevi per i suoi grandi successi sugli sci, nessuno ha fatto come lei. Recentemente,...

Advertising

ParliamoDiNews : Deborah Companoni ospite a Verissimo: `Mio fratello manca a tutti` #deborah #companoni #ospite #verissimo #fratello… - zazoomblog : Deborah Compagnoni a Verissimo il dramma del fratello morto sotto una valanga: «Ancora non ci credo» - #Deborah… - MediasetPlay : “Purtroppo la montagna ha portato via mio fratello Jacopo” ?? #Verissimo - zazoomblog : Deborah Compagnoni ricorda il fratello Jacopo morto travolto da una valanga: l’ex sciatrice commossa a Verissimo -… - redazionerumors : Deborah Compagnoni a Verissimo: “La morte di mio fratello mi ha cambiato la vita” #DeborahCompagnoni #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Deborah

'È andato via prima del tempo , a soli 40 anni. Era il piccolo di casa e mi manca tanto, ancora non ci credo'. Ospite a '',Compagnoni ricorda il fratello Jacopo, travolto da una valanga lo scorso dicembre. ' Credo molto nel destino e nel fatto che ognuno di noi abbia già qualcosa di scritto', aggiunge ...Oggi,ha parlato di lui a Silvia Toffanin, a. "Purtroppo la montagna , che era la sua passione, l'ha portato via " ha esordito. "Era la sua passione però non soltanto come passione ...Il primo romanzo si chiama appunto "Febbre". Leggi anche > Deborah Compagnoni a Verissimo, il dramma del fratello morto sotto una valanga: «Ancora non ci credo» Jonathan Bazzi a Verissimo, ...Il primo romanzo si chiama appunto "Febbre". Leggi anche > Deborah Compagnoni a Verissimo, il dramma del fratello morto sotto una valanga: «Ancora non ci credo» «Fin da quando ero piccolo - racconta - ...