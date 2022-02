Venezia, Zanetti: «Facciamo si che da oggi sia un nuovo inizio» (Di sabato 12 febbraio 2022) Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato prima del match contro il Torino. Ecco le dichiarazioni del mister arancioneroverde Ai microfoni di Sky Sport Paolo Zanetti ha parlato prima di Torino-Venezia. DICHIARAZIONI – «Veniamo da un periodo difficile, un po’ per colpa nostra e un po’ meriti degli avversari che abbiamo affrontato. In questi periodi di rischia di perdere un po’ di autostima, ho chiesto alla squadra di giocare senza paura. Dobbiamo invertire il trend, facendo sì che sia un nuovo inizio, migliorando anche sotto l’aspetto della concoretezza. I nuovi arrivati spero ci diano una grossa mano. Non sono al meglio, ma li aspettiamo e sono sicuro che ci aiuteranno molto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Paolo, allenatore del, ha parlato prima del match contro il Torino. Ecco le dichiarazioni del mister arancioneroverde Ai microfoni di Sky Sport Paoloha parlato prima di Torino-. DICHIARAZIONI – «Veniamo da un periodo difficile, un po’ per colpa nostra e un po’ meriti degli avversari che abbiamo affrontato. In questi periodi di rischia di perdere un po’ di autostima, ho chiesto alla squadra di giocare senza paura. Dobbiamo invertire il trend, facendo sì che sia un, migliorando anche sotto l’aspetto della concoretezza. I nuovi arrivati spero ci diano una grossa mano. Non sono al meglio, ma li aspettiamo e sono sicuro che ci aiuteranno molto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

