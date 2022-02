Valentino Rossi pronto al debutto con Audi in WRT: “Il podio è l’obiettivo” (Di sabato 12 febbraio 2022) Sarà un’Audi R8 LMS del team WRT la nuova compagna di Valentino Rossi nel mondo dei motori. Il pilota di Tavullia, dopo aver lasciato la MotoGP, si è dato alle quattro ruote trovando immediatamente un ingaggio dalla Casa dei quattro cerchi. Mentre il GT World Challenge Europe si avvicina sempre più, il Dottore ha fatto il punto sulla situazione attuale. Le parole di Valentino Rossi Il Dottore vuole lasciare, anche qui, il suo segno. Ecco cosa ha detto Valentino Rossi durante l’intervista rilasciata al canale Instagram Follow WRT in merito al suo presente, appena iniziato, e sul suo futuro nelle competizioni a quattro ruote: “Le gare con le auto sono sempre state nella mia testa. Ora è arrivato il loro momento: ho abbastanza energie e forze per correre alcuni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Sarà un’R8 LMS del team WRT la nuova compagna dinel mondo dei motori. Il pilota di Tavullia, dopo aver lasciato la MotoGP, si è dato alle quattro ruote trovando immediatamente un ingaggio dalla Casa dei quattro cerchi. Mentre il GT World Challenge Europe si avvicina sempre più, il Dottore ha fatto il punto sulla situazione attuale. Le parole diIl Dottore vuole lasciare, anche qui, il suo segno. Ecco cosa ha dettodurante l’intervista rilasciata al canale Instagram Follow WRT in merito al suo presente, appena iniziato, e sul suo futuro nelle competizioni a quattro ruote: “Le gare con le auto sono sempre state nella mia testa. Ora è arrivato il loro momento: ho abbastanza energie e forze per correre alcuni ...

