Ucraina, tensione in mare. Nave da guerra francese ai russi: "State a distanza dalla nostra portaerei" (Di sabato 12 febbraio 2022) Lo Stato Maggiore francese ha pubblicato la registrazione di uno scambio radiofonico tra un gruppo navale francese e una fregata militare russa della classe Admiral Grigorovich durante delle manovre navali nel Mediterraneo Occidentale. "Dopo che il gruppo d'attacco della portaerei francese si è unito all'operazione Chammal, la fregata Forbin ha stabilito un contatto con "Ammiraglio Grigorovich", una delle più moderne unità della flotta di Mosca, ha detto lo stato maggiore in un tweet, che non ha fornito dettagli sull'operazione in corso. Si segnala che si è svolto uno scambio professionale tra i marinai francesi e russi sul tema della sicurezza delle manovre. Lo stato maggiore francese ha allegato al messaggio una registrazione audio dello scambio radiofonico.

