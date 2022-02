Ucraina sull’orlo della guerra? Telefonata Biden-Putin (Di sabato 12 febbraio 2022) (Articolo in aggiornamento) Con appena quattro minuti di ritardo sull’agenda dei lavori, oggi (sabato 12 febbraio, ndr) alle 17.04 italiane è iniziata la Telefonata tra Joe Biden e Vladimir Putin all’indomani delle dichiarazioni con cui la Casa Bianca ha spiegato che l’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia potrebbe realizzarsi “in qualsiasi momento”. Dopo quelle dichiarazioni, ma soprattutto la videoconferenza del presidente statunitense con gli alleati, gli Stati membri dell’Unione europea hanno deciso di invitare i loro connazionali a lasciare immediatamente l’Ucraina e di evacuare lo staff non essenziale delle ambasciate. IL COLLOQUIO Biden-Putin Davanti a questi sviluppi, Biden, ha fatto sapere l’amministrazione ... Leggi su formiche (Di sabato 12 febbraio 2022) (Articolo in aggiornamento) Con appena quattro minuti di ritardo sull’agenda dei lavori, oggi (sabato 12 febbraio, ndr) alle 17.04 italiane è iniziata latra Joee Vladimirall’indomani delle dichiarazioni con cui la Casa Bianca ha spiegato che l’aggressione dell’da parteRussia potrebbe realizzarsi “in qualsiasi momento”. Dopo quelle dichiarazioni, ma soprattutto la videoconferenza del presidente statunitense con gli alleati, gli Stati membri dell’Unione europea hanno deciso di invitare i loro connazionali a lasciare immediatamente l’e di evacuare lo staff non essenziale delle ambasciate. IL COLLOQUIODavanti a questi sviluppi,, ha fatto sapere l’amministrazione ...

