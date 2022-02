Ucraina sull'orlo del baratro. Biden a Putin: 'Se invadete la pagherete molto cara' (Di sabato 12 febbraio 2022) Nessuna svolta dal colloquio, durato un'ora, tra il Presidente americano e il suo omologo russo per scongiurare un conflitto che appare ormai sempre più probabile. Gli Stati Uniti ritirano la quasi ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 12 febbraio 2022) Nessuna svolta dal colloquio, durato un'ora, tra il Presidente americano e il suo omologo russo per scongiurare un conflitto che appare ormai sempre più probabile. Gli Stati Uniti ritirano la quasi ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Zelensky: 'I moniti sull'invasione creano panico' #Zelensky - romi_andrio : RT @francescoseghez: Il silenzio popolare (oltre che politico) sull’Ucraina mi sembra una conferma della presenza di un quasi totale disint… - beteljeuse1969 : RT @ArmoniosiAccent: Putin dice a Biden che la Russia non capisce perché gli USA stanno fornendo ai media informazioni deliberatamente fals… - RussiaNewsDir : Lavrov: La campagna di propaganda statunitense sull'”aggressione russa” contro l’Ucraina è provocatoria… - MRGernini : Non mi esprimo mai in questi argomenti ma confido sull’intelligenza umana #russia #ucraina -