Ucraina - Russia, venti di guerra. Biden a Putin: "Se invadete la pagherete cara" (Di sabato 12 febbraio 2022) venti di guerra sull'Ucraina . " Se invadete la pagherete cara ". Come riferisce la Casa Bianca, il presidente americano Joe Biden nel colloquio di 62 minuti con Vladimir Putin è stato chiaro: "Se ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022)disull'. " Sela". Come riferisce la Casa Bianca, il presidente americano Joenel colloquio di 62 minuti con Vladimirè stato chiaro: "Se ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Tensione in Ucraina, la Cia teme un attacco della Russia per mercoledì #americani #mercoledì16febbraio #tedesco… - andreapurgatori : Meno kingmaker, più negoziatori. #Ucraina #Russia #Europa #Nato - LiaQuartapelle : Il rischio di un conflitto aperto tra Russia e Ucraina è altissimo. A questo punto, serve che la Russia si impegni… - cristianocarocc : RT @ChanceGardiner: A Biden serve una guerra alla Russia per poter assicurarsi la fedeltà di Zelenskyj, occupare l'Ucraina per portare via… - Saturnianin : A dicembre Putin ha dichiarato: 'Per un paio di mesi, la Russia manterrà la Nato all'erta'. E 2 mesi sono gli eserc… -