Ucraina - Russia: i motivi della crisi e perché gli Usa stanno alzando la tensione (Di sabato 12 febbraio 2022) New York, 12 febbraio 2022. C'è già una data. Secondo la Cia, la Russia potrebbe invadere l'Ucraina il 16 febbraio . Gli Usa hanno già avvertito gli alleati e negli ultimi giorni diversi Stati hanno ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) New York, 12 febbraio 2022. C'è già una data. Secondo la Cia, lapotrebbe invadere l'il 16 febbraio . Gli Usa hanno già avvertito gli alleati e negli ultimi giorni diversi Stati hanno ...

