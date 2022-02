Ucraina | nervi tesi ma Kiev invita i suoi cittadini alla calma Oggi Putin parla con Marcon | domani il colloquio con Biden

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha ribadito stamane che ci sono segnali di un’escalation inda parte di Mosca. “Continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti di un’escalation della Russia, come l’arrivo di nuove truppe al confine con l’”, ha affermatondo in conferenza stampa dalle Fiji. Ieri si sono rincorse notizie e indiscrezioni secondo cui gli Stati Uniti temono che Mosca possa muoversi entro la prossima settimana. Le forze schierate lungo i confini, circa 130mila soldati russi, sono ormai sufficienti per dare inizio all’invasione del paese. Non va dimenticato tuttavia che quella tra Mosca e Washington è, almeno per ora, soprattutto una guerra die che annunci di questo tipo possono inserirsi in questo scenario per aumentare le reciproche pressioni. Il governo ...

Oggi l'ultradestrain piazza: no colloqui di pace". America sull'orlo di un crisi diRiprendiamo ancora da Avvenire per non essere accusati di faziosità o di estremismo di sinistra. " ...Il solo fatto che si parli tanto di guerra inè già grave di per sé. In questi mesi Europa ...tra Mosca e Pechino che non aiuta ad equilibrare un mondo già in piena crisi di. Ammassare ...Non va dimenticato tuttavia che quella tra Mosca e Washington è, almeno per ora, soprattutto una guerra di nervi e che annunci di questo tipo possono inserirsi in questo scenario per aumentare le ...Il solo fatto che si parli tanto di guerra in Ucraina è già grave di per sé ... tra Mosca e Pechino che non aiuta ad equilibrare un mondo già in piena crisi di nervi. Ammassare armi e soldati con un ...