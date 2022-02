Ucraina | le nove possibili rotte d’attacco della Russia a Kiev

(Di sabato 12 febbraio 2022) L’esercitoha a disposizionediverseper attaccare l’secondo una serie di documenti dell’esercito e dell’intelligence statunitense. E può raggiungerein 48 ore. Mosca ha già schierato gran parte del suo esercito e altri sono in arrivo, mentre il presidente Vladimir Putin ha inviato personale e attrezzature dalle unità operative speciali russe chiamate Spetsnazx. La rete Nbc fa sapere che i due scenari più probabili implicherebbero un attacco simultaneo da più lati, ovvero una manovra a tenaglia. L’esercito russo conquisterebbe così la gran parte del territorio dell’a est del fiume Dnipro, dove attualmente si trova il 50% delle forze militari ucraine. I carri armati potrebbero attraversare il confine e spostarsi verso ...

L'esercito della Russia ha a disposizionediverse rotte per attaccare l'secondo una serie di documenti dell'esercito e dell'intelligence statunitense. E può raggiungere Kiev in 48 ore. Mosca ha già schierato gran parte del suo ...Sonodiverse rotte quelle che l'esercito russo potrebbe imboccare in una invasione su vasta scala dell': è la stima di fonti dell'esercito e dell'intelligence statunitense, riferisce la Nbc, ...Secondo Jake Sullivan, consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, un'invasione dell'Ucraina da parte della Russia potrebbe avvenire durante le Olimpiadi.