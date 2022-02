Ucraina: l'Australia e la Nuova Zelanda chiedono ai loro cittadini di lasciare il paese (Di sabato 12 febbraio 2022) La situazione intorno ai confini dell'Ucraina si fa ogni minuto più seria e grave. Gli Stati Uniti hanno invitato i concittadini a lasciare immediatamente il paese, e, a ruota, stanno facendo lo ... Leggi su globalist (Di sabato 12 febbraio 2022) La situazione intorno ai confini dell'si fa ogni minuto più seria e grave. Gli Stati Uniti hanno invitato i conimmediatamente il, e, a ruota, stanno facendo lo ...

Advertising

freedomsempre68 : ELENCO AGG. TO 17 paesi che hanno chiesto ai propri cittadini di lasciare immediat. l'Ucraina Stati Uniti/Paesi B… - VincenzoOrab96 : RT @ultimenotizie: #Australia e #NuovaZelanda invitano i connazionali a lasciare immediatamente l'#Ucraina. Per il premier australiano, Sco… - FatimaCurzio : RT @ultimenotizie: #Australia e #NuovaZelanda invitano i connazionali a lasciare immediatamente l'#Ucraina. Per il premier australiano, Sco… - carlokarl : RT @ultimenotizie: #Australia e #NuovaZelanda invitano i connazionali a lasciare immediatamente l'#Ucraina. Per il premier australiano, Sco… - stammiLontano : RT @ultimenotizie: #Australia e #NuovaZelanda invitano i connazionali a lasciare immediatamente l'#Ucraina. Per il premier australiano, Sco… -