Ucraina, la Russia accusa gli Usa: hanno bisogno di una guerra. La Farnesina invita gli italiani a lasciare il Paese (Di sabato 12 febbraio 2022) "L'isteria della Casa Bianca dice tutto. Gli anglo - americani vogliono una guerra". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova , commentando le dichiarazioni del ...

