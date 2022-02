Ucraina, "invasione della Russia vicina". Nuovi colloqui Usa - Mosca (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo Usa e Gran Bretagna , anche Australia, Nuova Zelanda e Belgio invitano i propri cittadini a lasciare l' Ucraina . La paura di una possibile invasione da parte della Russia allarma le potenze ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo Usa e Gran Bretagna , anche Australia, Nuova Zelanda e Belgio invitano i propri cittadini a lasciare l'. La paura di una possibileda parteallarma le potenze ...

