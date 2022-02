Ucraina: gli Usa temono un attacco imminente, Mosca insorge: “Basta allarmismo” (Di sabato 12 febbraio 2022) Washington – Cresce la tensione sull’Ucraina. Secondo l’intelligence Usa, la Russia potrebbe invadere il Paese la prossima settimana, prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino. Anche se, secondo Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale di Washington, la decisione non è stata ancora presa dal presidente russo Vladimir Putin. E proprio oggi il presidente americano Biden dovrebbe parlare al telefono con il suo omologo russo. L’ultima chiamata tra i due c’è stata alla fine di dicembre. Nel frattempo l’ambasciata russa a Washington respinge l’allarme lanciato dagli Stati Uniti riguardo ad un’imminente invasione dell’Ucraina. Negli Stati Uniti viene diffuso “allarmismo” senza prove a sostegno delle accuse, ha affermato l’ambasciatore russo Anatoly Antonov, sostenendo che le affermazioni di Washington ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 12 febbraio 2022) Washington – Cresce la tensione sull’. Secondo l’intelligence Usa, la Russia potrebbe invadere il Paese la prossima settimana, prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino. Anche se, secondo Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale di Washington, la decisione non è stata ancora presa dal presidente russo Vladimir Putin. E proprio oggi il presidente americano Biden dovrebbe parlare al telefono con il suo omologo russo. L’ultima chiamata tra i due c’è stata alla fine di dicembre. Nel frattempo l’ambasciata russa a Washington respinge l’allarme lanciato dagli Stati Uniti riguardo ad un’invasione dell’. Negli Stati Uniti viene diffuso “” senza prove a sostegno delle accuse, ha affermato l’ambasciatore russo Anatoly Antonov, sostenendo che le affermazioni di Washington ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Cia ritiene che l'attacco russo all'Ucraina potrebbe essere sferrato la settimana prossima. Lo scrive der Spiege… - Agenzia_Ansa : Ci sono 'segnali di un'escalation in Ucraina da parte di Mosca' secondo il segretario di Stato Usa Blinken. Ma la p… - Agenzia_Ansa : L'allarme di Joe Biden: gli americani devono lasciare ora l'Ucraina. Presidente Usa alla Nbc: 'Putin sa che non dev… - MediasetTgcom24 : La Farnesina invita gli italiani a lasciare l'Ucraina #ucraina #russia #usa - isabeaubless : RT @lefrasidiosho: Il primo che vede uccidere l'arciduca Francesco Ferdinando avvisa gli altri, ok? #terzaguerramondiale #Ucraina -