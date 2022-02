Ucraina: gli Usa evacuano i diplomatici da Kiev (Di sabato 12 febbraio 2022) Gli Stati Uniti hanno ordinato a quasi tutto lo staff dell'ambasciata in Ucraina di lasciare subito il Paese. Da domani saranno sospesi tutti i servizi consolari a Kiev. Resterà soltanto un piccolo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 12 febbraio 2022) Gli Stati Uniti hanno ordinato a quasi tutto lo staff dell'ambasciata indi lasciare subito il Paese. Da domani saranno sospesi tutti i servizi consolari a. Resterà soltanto un piccolo ...

