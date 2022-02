Ucraina, esercitazioni militari congiunte per Russia e Bielorussia. Le immagini diffuse dal ministero della Difesa russo (video) (Di sabato 12 febbraio 2022) Le immagini pubblicate dal ministero della Difesa russo mostrano esercitazioni di carri armati e atterraggi di paracadutisti durante le esercitazioni militari congiunte russo-bielorussi. Le esercitazioni arrivano mentre l’Occidente teme un’invasione dell’Ucraina, con decine di migliaia di truppe russe schierate al confine ucraino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Lepubblicate dalmostranodi carri armati e atterraggi di paracadutisti durante le-bielorussi. Learrivano mentre l’Occidente teme un’invasione dell’, con decine di migliaia di truppe russe schierate al confine ucraino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

