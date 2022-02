Ucraina, Di Maio “Evitare l’escalation, Russia dia segni tangibili” (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma – “Abbiamo deciso di invitare, in via precauzionale, tutti i cittadini italiani presenti in Ucraina a rientrare con mezzo commerciali e abbiamo invitato a posticipare tutti i viaggi verso l’Ucraina. Un’altra disposizione è quella di far rientrare tutto il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev, ovviamente l’ambasciata resta pienamente operativa”. Così Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, al termine di una riunione sulla crisi tra Ucraina e Russia.“In questi giorni ho avuto colloqui con omologhi europei e con il ministro degli affari Esteri russo, lavoriamo tutti al fine di Evitare un’escalation circa la crisi Ucraina – ha spiegato Di Maio -. L’Unità di Crisi della Farnesina ha svolto un’operazione di ricognizione al fine di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma – “Abbiamo deciso di invitare, in via precauzionale, tutti i cittadini italiani presenti ina rientrare con mezzo commerciali e abbiamo invitato a posticipare tutti i viaggi verso l’. Un’altra disposizione è quella di far rientrare tutto il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev, ovviamente l’ambasciata resta pienamente operativa”. Così Luigi Di, ministro degli Esteri, al termine di una riunione sulla crisi tra.“In questi giorni ho avuto colloqui con omologhi europei e con il ministro degli affari Esteri russo, lavoriamo tutti al fine diun’escalation circa la crisi– ha spiegato Di-. L’Unità di Crisi della Farnesina ha svolto un’operazione di ricognizione al fine di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucraina, Di Maio: 'Rientro del personale non essenziale da Kiev'. Il ministro degli Esteri: 'Lavoriamo per evitare… - fattoquotidiano : CRISI UCRAINA Il “pizzino” dell’analista strategico statunitense Edward Luttwak: 'L'Italia deve agire' [di Marco Fr… - Agenzia_Ansa : Ucraina, Di Maio richiama il personale non essenziale da Kiev #ANSA - quotidianodirg : #Italia #dimaio Ucraina, Di Maio “Evitare l’escalation, Russia dia segni tangibili” - Tustuino : Of Maio costantemente aggiornato sulla crisi #Ucraina . Ha sempre la TV su #RaiNews24! -