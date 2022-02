Ucraina: compagnia bandiera Olanda cancella tutti i voli (Di sabato 12 febbraio 2022) La Klm, la compagnia di bandiera dell'Olanda, ha cancellato a partire da questa sera tutti i voli diretti in Ucraina. Lo ha annunciato, secondo quanto riportano i media locali, un portavoce della Klm. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 12 febbraio 2022) La Klm, ladidell', hato a partire da questa seradiretti in. Lo ha annunciato, secondo quanto riportano i media locali, un portavoce della Klm. ...

zav_news : ?? La compagnia aerea olandese #KLM sospende tutti i voli per l'#Ucraina fino a nuovo avviso - cjmimun : La Klm, la compagnia di bandiera dell'Olanda, ha cancellato a partire da questa sera tutti i voli diretti in Ucraina. - davide3666 : La compagnia aerea olandese KLM ha annunciato la sospensione dei voli per l'Ucraina - ghingongo : RT @rosariopipolo: Qui si parla di #terzaguerramondiale e le ragazze russe ballano in buona compagnia! #Ucraina - maelmale : RT @rosariopipolo: Qui si parla di #terzaguerramondiale e le ragazze russe ballano in buona compagnia! #Ucraina -