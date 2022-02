Ucraina, chef italiano: “Ieri Zelensky a cena, qualcosa si muove” (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a cena Ieri sera nel suo ristorante, l’Osteria Il Tartufo di Kharkiv, trenta chilometri dal confine con la Russia. ”E oggi ci sono politici, il procuratore… Parlano, parlano, incontrano persone, qualcosa si sta muovendo. Stanno prendendo decisioni”. E’ lo chef Salvatore Leo, originario della provincia di Salerno e in Ucraina da 13 anni, a raccontarlo ad Adnkronos. Dell’avviso diramato dall’unità di crisi della Farnesina agli italiani in Ucraina, ai quali si chiede di tornare in patria, dice non essere informato. ”Non ne so nulla. Io scappo quando scappano loro”, dichiara. Ma loro, gli ucraini, intanto ”stanno trasferendo i soldi all’estero, lo fanno tutti. La guerra economica quella sì, è già ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrsera nel suo ristorante, l’Osteria Il Tartufo di Kharkiv, trenta chilometri dal confine con la Russia. ”E oggi ci sono politici, il procuratore… Parlano, parlano, incontrano persone,si stando. Stanno prendendo decisioni”. E’ loSalvatore Leo, originario della provincia di Salerno e inda 13 anni, a raccontarlo ad Adnkronos. Dell’avviso diramato dall’unità di crisi della Farnesina agli italiani in, ai quali si chiede di tornare in patria, dice non essere informato. ”Non ne so nulla. Io scappo quando scappano loro”, dichiara. Ma loro, gli ucraini, intanto ”stanno trasferendo i soldi all’estero, lo fanno tutti. La guerra economica quella sì, è già ...

Advertising

Adnkronos : Chef italiano in #Ucraina: “Politici stanno prendendo decisioni, qualcosa si muove”. #ultimora - Chef_Cavasin : RT @riscaldinii: No raga dopo due anni di pandemia io una guerra non la reggo vi prego #Ucraina - Chef_Cavasin : RT @JioH501: Sentendo parlare di #Ucraina non posso non pensare ad Alice Sabatini, alias Miss Italia 2015, che potrà finalmente coronare il… - chesucc3de : A volte ci occupiamo anche di cose leggere, come la crisi tra Russia e Ucraina: ne abbiamo parlato con Stefano Anto… - AgoraMagazLatin : Macron 'chef de guerre' prova a cavalcare la crisi sull'Ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina chef Quello che Putin sa sull'Europa ...menu di questa stagione può essere rischioso come speziare il piatto forte di un grande chef. Ma ... l'alleato "riluttante" ad allinearsi sulle pressioni contro il Cremlino Ucraina, arrivate in Polonia ...

Wagner si sposta dall'Africa all'Ucraina: la Russia prepara la guerra ibrida? ...presenza di uomini della compagnia privata Wagner in Ucraina già ai tempi della crisi del 2014 e il legame contiguo tra il gruppo fondato da Dmitri Utkin, e che pare abbia tra i suoi patroni lo 'chef ...

Ucraina, chef italiano: "Ieri Zelensky a cena, qualcosa si muove" Adnkronos Incidente mortale a Falcone, la vittima è lo chef Alessio Terranova 16:03Menfi, salvato cane caduto nel pozzo della scuola. I volontari: "Buca pericolosa per i bambini" 16:03Incidente mortale a Falcone, la vittima è lo chef Alessio Terranova 16:02Crisi Ucraina, USA ...

Crisi Ucraina, USA ritirano quasi tutti i soldati, telefonata tra Putin e Macron 16:03Menfi, salvato cane caduto nel pozzo della scuola. I volontari: "Buca pericolosa per i bambini" 16:03Incidente mortale a Falcone, la vittima è lo chef Alessio Terranova 16:02Crisi Ucraina, USA ...

...menu di questa stagione può essere rischioso come speziare il piatto forte di un grande. Ma ... l'alleato "riluttante" ad allinearsi sulle pressioni contro il Cremlino, arrivate in Polonia ......presenza di uomini della compagnia privata Wagner ingià ai tempi della crisi del 2014 e il legame contiguo tra il gruppo fondato da Dmitri Utkin, e che pare abbia tra i suoi patroni lo '...16:03Menfi, salvato cane caduto nel pozzo della scuola. I volontari: "Buca pericolosa per i bambini" 16:03Incidente mortale a Falcone, la vittima è lo chef Alessio Terranova 16:02Crisi Ucraina, USA ...16:03Menfi, salvato cane caduto nel pozzo della scuola. I volontari: "Buca pericolosa per i bambini" 16:03Incidente mortale a Falcone, la vittima è lo chef Alessio Terranova 16:02Crisi Ucraina, USA ...