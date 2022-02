Ucraina | Biden a Putin | Se invadete | la pagherete cara Pure Italia e Spagna evacuano i connazionali

(Di sabato 12 febbraio 2022) Joe"è stato chiaro" con Vladimire ha detto al presidente russo che se la Russia dovesse invadere l'gli Stati Uniti e gli alleati risponderanno in modo "deciso" e imporranno "...

'Un conflitto inè sempre più probabile', l'affermazione di un altro funzionario del Dipartimento di Stato citato dai media americani. Oggifarà un ultimo tentativo telefonico per far ......sente Putin, ore drammatiche Quello che emerge sono ricostruzioni di Washington che riportano la parole del presidenteche ha voluto chiarire che 'se la Russia invaderà l'gli ..."Se Mosca invaderà l'Ucraina, la pagherete cara". Secondo quanto riferisce la Casa Bianca, lo ha detto Joe Biden a Vladimir Putin nel lungo colloquio telefonico sulla crisi a Kiev. Il presidente Usa ...L'Ucraina fa sapere di essere pronta a respingere qualunque violazione della sovranità del Paese". Proseguono i negoziati per cercare di evitare la guerra: telefonata di 62 minuti tra il capo della ...