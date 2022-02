Ucraina, allerta Usa per invasione. Russia: "Vogliono la guerra"" (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo Stati Uniti e Gran Bretagna , anche Australia, Nuova Zelanda e Belgio invitano i propri cittadini a lasciare l' Ucraina . La paura di una possibile invasione da parte della Russia allarma le ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo Stati Uniti e Gran Bretagna , anche Australia, Nuova Zelanda e Belgio invitano i propri cittadini a lasciare l'. La paura di una possibileda parte dellaallarma le ...

